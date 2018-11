Türkiye Gazetesi

Emeklilerin geliri 2019'da artacak. Tüm emeklilere Haziran ve Temmuz aylarında zam yapılacak. Ayrıca bayram ikramiyeleri de devam edecek. Emeklilere mevcut düzenlemeye göre, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye ödemesi yapılacak. Ancak ikramiyede artış yapılması da gündemde.

Türkiye Emekliler Derneği, yeni yılda ikramiyelerin en az enflasyon oranında artırılmasını talep etti. Dernek Başkanı Kazım Ergün, "İkramiyelerin en az enflasyon oranında artırılmasını istiyoruz. Gelir ve aylıklarla birlikte her yıl artan sosyal yardımlar gibi emekli bayram ikramiyeleri de bir artış sistemine endekslenmeli" açıklamasını yaptı.



İkramiyeye yönelik yasada, tutarın artışı bir kurala bağlanmamıştı. Ancak ikramiye tutarının her yıl artabileceği mesajları verilmişti. Eğer ikramiyedeki artış enflasyona endekslenirse, tutar her yıl bir önceki yıl gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi oranında yükseltilebilecek.



2019 Yılı Programı'nda 2018 yılı için enflasyon tahmini yüzde 20.8 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, ikramiye tutarı yeni yılda bin 208 liraya yükselecek. Emekliler, bu durumda iki bayram için 2019 yılında toplam 2 bin 416 lira ikramiye alacak, 416 lira artış elde etmiş olacak. (Takvim)