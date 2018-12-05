Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 211,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 211,50 liradan, bin 393 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 414 liradan, 192,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 196,70 liradan, bin 361 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 381 liradan, 680 liradan alınan Yarım Ziynet 690 liradan ve 340 liradan alınan Çeyrek Ziynet 345 liradan satıldı.