Seçimde Murat Kurum'a oy isteyen Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na tebrik ziyareti

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'a oy isteyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, seçimin ardından İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Aksu, "Sayın Ekrem İmamoğlu beyefendiyi makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi kendisine ilettik! Ulaşım sektörümüzdeki sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımızla istişare ettik." dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde en kritik şehirlerin başında İstanbul geliyordu. Cumhur İttifakı Murat Kurum ile seçime girerken, CHP mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha aday gösterdi. İkili arasında yaşanan kıyasıya rekabetten İmamoğlu galip çıktı.

KURUM'A DESTEĞİNİ İLAN ETMİŞTİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da seçimde Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'u desteklemişti. Kurum'un esnaf ziyaretinde konuşan Aksu, "Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" diyerek açık açık desteğini ilan etmişti.

SOSYAL MEDAYADAN PAYLAŞTI

Aksu, seçim sonuçlarının ardından İBB Başkanı İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. İmamoğlu'nu tebrik eden Aksu, ziyarete ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tekrardan seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu beyefendiyi makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi kendisine ilettik! Ulaşım sektörümüzdeki sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımızla istişare ettik." ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Aksu'nun paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok kullanıcı Aksu'nun paylaşımına yorum yağdırdı.