Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Yapı Kredi, şubeye gitmeden, mobil uygulama üzerinden hesap açma dönemini başlattı. Yeni hizmetle ilgili bilgi veren Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan “Yapı Kredi Mobil’i, iOS işletim sistemine sahip telefonlara indiriyorsunuz. Burada başvuru formunun doldurulması sonrasında, kullanıcılar, asistanlarımızla yüz yüze görüşme başlatıyor. Kimlik doğrulamasının yapılmasının ardından da, müşteri beyan formu kurye ile ulaştırılıyor. Islak imza neticesinde süreç tamamlanıyor. Anında işlem yapmak isteyenlere, World Nakit Sanal Kartı sunuyoruz. Müşterilerimiz bu kartlarına para yükleyerek, ihtiyaçlarını karşılayabiliyor” dedi. Bu yolla yılda 200 bin yeni müşteri hedefleniyor. 3 haftada 500 kişi bu yolla hesap açtırdı. Bunların yüzde 90’ı, 18-25 yaş grubunda yer aldı. Aynı zamanda kağıt ve ulaşım tasarrufu sağlayan bu hizmetle; yılda 705 ağaç kurtarılacak, karbon salınımı da 2,6 milyon gram azaltılacak.

WHATSAPP BANKACILIĞI

Bu arada Yapı Kredi, 0 850 222 0 444 numaralı kurumsal WhatsApp hattını da devreye aldı. Burada, müşteri temsilcisiyle birebir görüşme sağlanabiliyor.