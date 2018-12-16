Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle popüler hâle gelen Doğu Ekspresi kış mevsimin gelmesiyle birlikte turizme büyük oranda katkı sağlıyor. Ankara’dan Kars’a 24 saatte varan TCDD’nin Doğu Ekspresi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşmaya devam ediyor. TCDD’nin Ankara-Erzurum-Kars arası düzenlediği Doğu Ekspresi tren seferlerine gösterilen ilgi yetkililer tarafından memnuniyetle karşılandı. Özellikle 18-25 yaş arası gençlerin günübirlik veya 2 günlük hafta sonu tatili için gittiği Erzurum ve Kars, en çok ziyaret edilen yerler oldu. Sarıkamış ve Palandöken Kayak merkezi Doğu Ekspresi’yle birlikte bugün günlerde oldukça yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistler, turizmi canlandırdığı gibi bölge ekonomisine de katkı sağlıyor. TCDD’nin Ankara-Erzurum-Kars arası düzenlediği Doğu Ekspresi tren seferlerine bugünlerde 15 bin bilet talebi bulunuyor. Yolcular, Erzurum’a yaklaşırken sipariş ettikleri cağ kebaplarını, Erzurum Gar’daki 10 dakikalık molada satın alıyor. Bazı yolcular ise trende yer bulamadıkları için Erzurum’dan kara ve hava yoluyla dönüş yaptıklarını ifade ediyor. Seyahat edenlerin yeni gözdesi Doğu Ekspresi isminden de anlaşıldığı üzere Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinden başlayıp, doğuya kadar uzanan bir hatta ilerleyen, Ankara - Kırıkkale - Kayseri - Sivas - Erzincan - Erzurum - Kars istikametinde giden ekspres tren hattıdır. İstanbul’dan Doğu Ekspresi ile seyahat etmek isteyenlerin, İstanbul Pendik tren garından YHT (Yüksek Hızlı Tren) ile öncelikle Ankara Gar‘a gelip, oradan da Kars‘a seyahat etmesi gerekiyor. Doğu Ekspresi ile seyahat edenler birbirinden harika manzaralara ve tarihî yapılara şahit olabiliyor. Fotoğraf çekmeyi, gezmeyi, yeni yerler ortaya çıkarmayı sevenlerin, Doğu Ekspresi için biletini erkenden almaları gerekiyor.