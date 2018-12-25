Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kişi asgari ücretin belli olacağı anı bekliyordu. Bugün asgari ücret net 2 bin 20 lira olarak ilan edildi. Bunun hemen ardından gözler işsizlik maaşına çevrildi.İşsiz kalan herkesin aklına aynı sorular belirdi. 2019 işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşsizlik maaşı kaç lira oldu? Yeni yıl işsizlik maaşına ne kadar zam geldi? sorularının cevabı haberimizde. İşsizlik maaşına nasıl başvurulur, ne zaman başvurulur? hepsi burada.

2019 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni asgari ücretin net 2 bin 20 lira olarak açıklanmasıyla 2019'da ödenecek işsizlik maaşı da artacak. Halen 805 lira olan en düşük işsizlik maaşı yeni yılda 1015 liraya yükselecek. En yüksek işsizlik maaşı ise 1611 liradan 2 bin 30 liraya çıkacak.İşsizlik maaşı alabilmek için son üç yılda en az 600 gün sigortalı olmak ve son 120 gün sürekli çalışmak gerekiyor. İşsizlik maaşı, çalışırken alınan son 4 aylık ortalama ücretin yüzde 40'ı üzerinden ödeniyor.

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURU GEREKİYOR

İşsizlik maaşı almak için iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekiyor. Otuz günden sonra da başvurulabiliyor ancak bu durumda gecikilen süre kadar eksik maaş ödeniyor.

İşsizlik maaşı alabilmek için iş akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi ya da işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi gerekiyor. Anlaşmalı olarak işten ayrılanların işsizlik maaşı alabilmesi için sözleşmenin işveren tarafından sona erdirilmesi zorunlu.

YABANCI İŞÇİLER DE İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR

İşsizlik maaşı 4/a (işçi) statüsünde çalışan sigortalıların yanı sıra şu kişilere de veriliyor:

- Banka, sigorta şirketi ve birliklerin sandıklarına tabi çalışanlar.

- Hizmet akdine dayalı olarak bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sanatçılar,

ticari taksi, dolmuş, otobüs gibi şehiriçi toplu taşıma araçlarında çalışanlar,

- Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar,

- Genelevde çalışan 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumî kadınlar,

- Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurslarında usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler.

PRİM ÖDEME SÜRESİNE GÖRE İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşı süresi, prim ödenen gün sayısına göre değişiyor. Son üç yılda 600 gün çalışanlara 6 ay; 900 gün çalışanlara 8 ay, 1080 gün çalışanlara on ay işsizlik maaşı ödeniyor.