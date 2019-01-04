Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 Yılı İhracat Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şu açıklamaları yaptı:

* 2018'de ihracat yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolar oldu. 2018 yılında en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke sırasıyla; Almanya, İngiltere, İtalya olmuştur. AB'ye ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 13.7 artışla 84.1 milyar dolar olarak gerçeklemiş olup, 2018 yılı ihracat rakamımızın yüzde 50'sidir.

* Bakanlık olarak güçlü ticari ilişkilerimizi devam ettirmeyi potansiyel pazarlara erişmeyi ihmal etmiyoruz. Örneğin hedef pazar olarak belirlediğimiz Afrika kıtasına ihracatımız 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 24 artış göstermiştir. Latin Amerika ülkelerine ihracatımız yüzde 35.6 artış göstermiştir.

* Odak ülke olarak işaret ettiğimiz Meksika'ya yüzde 36, Hindistan'a ihracatımız yüzde 48 oranında artış göstermiştir. 2018 yılı ithalat rakamlarına gelince çok önemli gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Yüzde 4,6 düşüşle, 223.1 milyar dolarak gerçekleşmiştir. İhracatımızın ithalatını karşılama oranı yüzde 75.3 olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır.

BU ÇOK ÇOK SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME

* Takip etmemiz gereken bir diğer gösterge de tüm mal ve hizmet dış ticaretimizi bir bütün olarak değerlendirdiğimiz genişletilmiş dış ticaret rakamlarımızdır. Mal ve hizmet ticareti birlikte değerlendirildiğinde, net ihracat rakamlarımızı ve bavul ticaretini eklediğimizde;

* 2018 yılının ilk 10 ayında genişletilmiş ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91.1 olup, yıllık rakamlar Şubat ayında açıklanmakla beraber yüzde 90'lar civarında olmasını bekliyoruz. Bu çok çok önemli ve sevindirici bir gelişmedir.

* Cumhuriyet tarihi ihracat rekorumuzu kırdığımız için tüm ihracat ailemizi, değerli TİM Başkanlarım nezdinde hepsini tebrik ediyorum. 2019 yılında da başarılarının devamını bekliyorum. Ülke olarak bu seviyeye yükselmek, üstelik çok zor bir dönemde başarmış bulunuyoruz.

* 2019'da da başarılarının devamını bekliyorum. Çok zor bir dönemde bunu başarmış bulunmaktayız. Aralık ayına kadar gerçekleşen euro/dolar paritesinin de olumlu etkilerini gördük.

* Dış ticaretimizdeki olumlu gelişmelere Bakanlığımızca uygulanan desteklerin devam etmesi, yeni hükümet sistemi ile hız ve artışın önemli katkısı olmuştur. Uzun vadede ihracat artırıcı önemli çalışmalar gerçekleştirdik. İş dünyamızın temsilcileriyle yapıyoruz. İhracatı ve yönetimi artırmaya yönelik Yenilikçi Ticaret Platformu kurduk, Türkiye Ticaret Merkezleri ile destek oluyoruz.