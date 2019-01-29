Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ruhsatlı üreticilere, 2018 sezonunda ürettikleri ve satışını gerçekleştirdikleri yaş çay için fark ödemesi desteği kilogram başına 13 kuruş olarak belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığının "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2018 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle 2018 sezonunda (25 Nisan-31 Aralık 2018) üretilen ve satışı gerçekleştirilen yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, fark ödemesi desteği ruhsatlı üreticilere 2018 yılı yaş çay ürünü için kilogram başına 13 kuruş olacak.

Ödemeler, Ziraat Bankası tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (ÇAYKUR) aktarılacak. Üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının yüzde 0,1'i oranında hizmet komisyonu ÇAYKUR'a, yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu ise Ziraat Bankasına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ayrıca ödenecek. Ruhsatlı üretici olup, yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için başvuruda bulunan ve ruhsatını yenileyen, 2018 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam edenlerin belgeleri, 2018 yılı fark ödemesi desteği için de geçerli olacak.

Kamu ve özel sektör işletmeleri tarafından, bu üreticilere 2018 yılı üretim sezonunda sattıkları yaş çay miktarı üzerinden başvuru olmaksızın fark ödemesi desteği düzenlenecek. Fark ödemesi desteğinden ilk defa yararlanmak isteyenlerle bu yıl farklı özel sektör işletmelerine yaş çay satan ruhsatlı üreticilerin ise 10 gün içinde çiftçi belgesi ve başvuru dilekçesiyle yaş çay sattıkları işletmelere müracaatları gerekiyor.