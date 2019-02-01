Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün 1 ayını dolduran uygulamayla ilgili DORinsight adlı kuruluş, bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre tüketiciler ücretli poşet uygulamasıyla çevre duyarlılığını fark etti ve bez çanta, file ve sırt çantası kullanmaya başladı. Birçok tüketici de daha önce marketlerde ücretsiz verilen poşetlerini alışverişe giderken yanına almaya başladı. Araştırmaya hemen her sosyoekonomik gruptan olmak üzere 7.073 kişi katıldı. Sorulan sorulara verilen cevaplar, uygulamanın kabul gördüğünü, plastik poşet kullanımının azaldığını gösterdi.

Çoklu seçenekli soruda katılımcılara gelecekte plastik poşet yerine neler kullanılacağını düşündükleri sorulduğunda katılımcıların yüzde 83’ü bez çanta, yüzde 49’u pazar filesi, yüzde 41’i kese kâğıdı, yüzde 21’i sırt çantası, yüzde 13’ü ise kol çantası şeklinde cevap verdi. Tüketicilerin yüzde 64’ü ayrıca bu uygulamayla doğanın daha az zarar göreceği konusunda hemfikir.

¥ 10 kişiden 9’u poşetin neden ücretli olduğunu biliyor.

¥ Yüzde 44’ü plastik poşet kullanmayı azalttığını söylüyor. Yüzde 20’si poşet kullanmayı tamamen bıraktığını, diğer yüzde 20 devam ettiğini, yüzde 16’sı da ‘biraz’ kullandığını ifade etti.

¥ Katılımcıların yüzde 55’i bez çantayla alışverişe gittiğini ifade etti.

¥ Yüzde 53’lük kesim, eski alışverişlerden kalma poşetlerini kullandı.

¥ Tüketicilerin yüzde 20’si sırt çantası, yüzde 14’ü file, yüzde 10’u kol çantası tercih etti.

TÜKETİCİLERİN BAKANLIKTAN İSTEKLERİ VAR

Katılımcıların yüzde 77’si çevreyi korumak için alışverişte geri dönüşümlü ürünlerin artırılması gerektiğini, yüzde 60’ı ürünlerde plastik yerine kağıt ambalaj kullanılması gerektiğini, yüzde 57’si konutlara özel geri dönüşüm çöp kutularının olması gerektiğini, yüzde 39’u ise fiş yerine dijital ödeme belgesi verilmesi gerektiğini belirtti.