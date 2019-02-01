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Hazine Bakanlığı'ndan IMF iddialarına cevap
01.02.2019 - 13:48 | Son Güncelleme: 01.02.2019 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tüm borçluluk oranları, borç çevirme oranları ve mali disiplin performansı ortaya konularak, Türkiye’nin; ne kredi açısından, ne de teknik destek açısından IMF ile yolunun dahi kesişmesinin söz konusu olamayacağı defalarca ortaya konulmuştur. Bu performansa rağmen, IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır" denildi.
Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanlığı,IMF,
601683 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/601683.aspx
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