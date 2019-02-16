Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Vatandaşın tanzim satış alanlarını tercih etmesi, marketleri de indirime teşvik etti. Son dönemlerde fiyatları aşırı yükselten marketler, tanzim satışların başlamasının ardından müşteri kaybedince fiyatları indirmek zorunda kaldı. İndirim yapılan ürün grupları arasında süt ürünleri de var. Süt ve süt ürünlerinde son günlerde yüzde 35’e varan indirimler oldu. 6,35 liraya kadar çıkan bir litrelik günlük süt fiyatları 4 liraya kadar geriledi. Bununla yetinmeyen bazı marketler, çoklu alımlarda ise bir tanesini bedava vererek, tercih olmaya çalışıyor.

Süt fiyatlarındaki değişimi gazetemize değerlendiren Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (SÜTBİRLİK) Başkanı Tevfik Keskin “Marketleri ekonomik havayı fırsat bilip fırsata çevirmeye çalıştı. Marketler konusunda bir denge sağlanmalı. Fiyatlar üç beş marketin eline kaldığı zaman ürünleri istedikleri rakama satıyorlar. Üretici birliklerimiz ise kâr amacı gütmeden süt satışlarına devam ediyor. Hem tanzim satış alanları hem de bizim satışlarımız marketlerin fiyatları indirmesine neden olmuş olabilir” dedi. Süt üreticileri olarak vatandaşı ucuz sütle buluşturmak için hafta başında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geleceklerini söyleyen Keskin “Tanzim satış alanlarında yer almaya hazırız. Kanunumuz zaten buna uygun. Neler yapabileceğimizi konuşuyoruz” dedi.

PEYNİR VE SÜT FİYATI MARKETLERİN ELİNDE

Süt ve süt ürünlerinin fiyat belirleme politikasının değiştiğine vurgu yapan Keskin “Eskiden peynir ve süt fiyatlarını sanayici belirlerdi, şimdi marketler. Üreticiyle ‘şu şartlarda üreteceksin, bu fiyattan alacağım’ diyorlar. Piyasayı onlar yönlendiriyor. Kâr edemediklerini söylerken yeni mağaza açıp zinciri büyütüyorlar” ifadesini kullandı.