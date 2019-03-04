Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl TROY logolu kartlarla 100 milyonun üzerinde işlem gerçekleşti. Hacim ise 23 milyar lirayı buldu. 2017 yılına göre işlem adedi 8 kat arttı. İşlemlerin yüzde 70’ini de ‘mikro ödemeler’ olarak kategorize edilen, 50 lira ve altı tutarlar oluşturdu. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz “2019 yılı için hedefimiz, 17 milyon kartın sağ alt köşesine yerleşmek” dedi. Türkiye’de 215 milyon kartın bulunduğunu, her yıl 800 milyar liranın üzerinde harcamanın kartlarla yapıldığını hatırlatan Temiz “Bugün için TROY’u kullananlar, büyük çoğunlukla önceden hiç kart kullanmamış kişilerden oluşuyor. Bu sebeple hedefimiz, henüz kart kullanmayan 20 milyonu aşkın kişiye ulaşmak” şeklinde konuştu.