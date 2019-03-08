Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Bu kapsamda 15 meslekte yeni standartlar belirlenecek. Bunlar; tarım, avcılık ve balıkçılık, iş ve yönetim, kültür ve sanat, eğitim, elektrik ve elektronik, çevre, finans, gıda, cam, çimento ve toprak, sağlık ve sosyal hizmetler, adalet ve güvenlik, maden, toplumsal ve kişisel hizmetler, ticaret (satış ve pazarlama), ağaç işleri, kâğıt ve ürünleri olarak sıralandı. Programdan yararlanmak isteyen işverenler, nitelikli insan kaynağı yetiştirecek yol haritasını belirleyecek. Başvurular incelenecek ve kabul edilirse 1,5 milyon lira değerinde hibe verilecek. MYK, ulusal yeterlilik sistemine uygun projeleri ‘meslek standartları ve yeterlilikleri’ kapsamında onaylayacak. Hibe programının hayata geçirilmesindeki en büyük etkenin, çalışanlar ile işverenin beklentileri arasındaki uyumsuzluk olduğu belirtiliyor. MYK, bu program sayesinde sorunları ortadan kaldırarak, çalışanların yeni alanlara yönelmesini sağlayacak.