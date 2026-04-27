İhlas Haber Ajansı
ABD uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu: 3 ölü
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tekneye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 erkek narko-teröristin öldürüldüğü açıklandı.
Dünya 1 dk önce
ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen teknelere yönelik saldırılarını devam ettiriyor.
ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tekneye daha hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Elde edilen istihbaratın "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait teknenin uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanarak, "Bu operasyon sırasında 3 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.
