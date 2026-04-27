ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tekneye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 erkek narko-teröristin öldürüldüğü açıklandı.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen teknelere yönelik saldırılarını devam ettiriyor.

ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tekneye daha hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

ABD uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu: 3 ölü

3 KİŞİ ÖLDÜ

Elde edilen istihbaratın "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait teknenin uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanarak, "Bu operasyon sırasında 3 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası