Lüleburgaz'da otomobil ile motosiklet çarpıştı! Genç Furkan hayatını kaybetti
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçe merkezinde otomobille motosiklet çarpıştı. Feci kazada motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Furkan Özmen hayatını kaybetti.
Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Furkan Özmen ağır şekilde yaralandı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Furkan Özmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
ASKERE GİDECEKTİ
Furkan Özmen'in askere gitmesine günler kala hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşanan kaza sonrası ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
