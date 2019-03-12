Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Kars’ta “Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısında” önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"Besicilere ucuz maliyetli 2 ay vadeli arpa veriyoruz"

"TMO’nun müdahale alım fiyatları, hasattan önce üreticilerimizi memnun edecek seviyede açıklayacağız"

"Tarsim sigortasını, TKK üzerinden yaptıran çiftçimiz, sigorta bedelini, hasat tarihinde ödeyecek"

"Besicimiz yemini şimdi alacak, kurbanda ödeyecek"

"Mazotu şimdi al, 90 gün sonra faizsiz öde"

"Sebze üreticilerine fideyi şimdi al, 180 gün sonra faizsiz öde"

"Kırsal kalkınma destek kapsamında, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi maksadıyla, 2019 yılı müracaatlarında 1 Ocak’tan başlayan altmış günlük süreyi, 31.03.2019 tarihi mesai bitimine kadar uzattık"

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