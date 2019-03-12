Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin (MCBÜ) Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Milli ve Yerli - Bir idealden gerçeğe ASELSAN" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Görgün, ASELSAN hakkında öğrencilere ve akademisyenlere bilgi verdi.

Görgün, konferansta yaptığı sunumunda Türkiye’de savunma sanayisinde yaklaşık 45 bin kişinin çalıştığına işaret ederek, "Bizim gerçekten önemli atılımları yapabilmemiz için bu sayının 400-500 binlere ulaşması gerekiyor. ASELSAN’da yabancı çalışan yok, herkes Türk, herkes yerli ve milli. İşte sizin gibi bu sıralarda oturan ve sonra mezun olan genç mühendislerimiz bu sistemlerin tamamını tasarladılar, ürettiler ve kendi ordumuzun kullanımına sundular." dedi.

"Bunlara karşı önlem almanız gerekiyor"

Gelişen teknolojiyle gündeme gelen "elektronik harp" konusunun önemini vurgulayan Görgün, "Elektronik harp, aslında sürekli güncellenmesi gereken bir şey. Siz bir şey geliştiriyorsunuz savaş içerisinde olduğunuz karşı güçler hemen kendini yeniliyor ve güncelliyor. Birinci olarak hedef olmamanız gerekiyor. Haberleşme, elektronik ve silah sistemleriniz başka ülkelerin elektronik harp sistemleri tarafından karıştırılıp işlevsiz hale getirilmemeli. Bunlara karşı bir önlem almanız gerekiyor." diye konuştu.

Görgün, elektronik harpte öz imkanlarla geliştirilen teknolojiyle düşman unsurlarını işlevsiz bırakmanın en büyük amaçlardan biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu 'oldum, bittim' denilecek bir şey değil. Her an ve gün kendinizi geliştirmeniz gereken bir alan. Allah’a çok şükür bu alanda dünyanın en ileri ülkeleri ile yarışabilecek durumdayız. Öyle bir tesisimiz var ki... Gölbaşı’ndaki tesislerimizde bu sistemleri hem tasarlıyor hem sizin gibi genç arkadaşlarımızla ürünleştiriyoruz. 6 bin 500’ün üzerinde çalışanımız var."

"Detaylara odaklanın"

ASELSAN'ın 2018 yılını görülmemiş bir sıçramayla tamamladığını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Şirketimiz geçen yıl 1 milyar 872 milyon dolar ciro yaptı. Geçen seneyi çok başarılı bir şekilde tamamladık. Önümüzdeki yıllar için şimdiden yaptığımız anlaşmalar ve sürdürmekte olduğumuz görüşmelerle de bunun gerçekleşebileceğini ve ivmenin artacağını rahatlıkla paylaşabilirim. Geçen yıl 64 ülkeye ihracat yaptık."

Görgün, salondaki öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin fikirleriniz çok önemli. Ben her zaman öğrenci arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Sizin belki bir dakikanız, belki bir saatiniz bizim için 500-1000, belki de 10 bin dolar olacak. Ben sizlerin dakikası, saati 1,5, veya 10 dolar gibi işlerle uğraşmanızı istemiyorum. Düşünün, üretin, tasarlayın, geliştirin. Her şey detayda saklı. Detayları yakından inceleyin. Ben eminim Türk genci bu detaylara yoğunlaştığında farkı fark ederek yeni ürünler ve sistemler geliştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahiptir."

Konferansın sonunda protokol üyeleri tarafından Görgün’e, çiçek ve teşekkür plaketi takdim edildi.

Konferansa, Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, MCBÜ Rektörü Prof. Ahmet Kemal Çelebi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, sanayiciler, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.