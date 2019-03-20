Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşverenlerin mayıs ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra personelin ücretini de devlet olarak karşıladıklarını ifade eden Selçuk “Eğer şartları sağlanırsa, izleyen dokuz ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Yeni teşvikin yanı sıra; mevcut çalışanlara ilave olarak işe alınan her bir sigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerini 12 ay boyunca karşılıyoruz” dedi. 2016’da başlattıkları asgari ücret desteğini bu yıl da devam ettirdiklerini vurgulayan Selçuk şöyle devam ettti: Geçtiğimiz sene dokuz ay olarak uygulan desteğin süresini bu yıl 12 aya çıkardık. Beş yüz ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine 101 lira, beş yüzün altında çalışanı olan iş yerlerine ise 150 lira asgari ücret desteği veriyoruz. Kısa çalışma ödeneğine; işverenlerimizin geçici süreli çalışma sürelerini azaltmaları durumunda da başvurmalarına imkân tanıdık. İşyerinde geçici olarak faaliyetin azaltıldığı veya durdurulduğu dönemde, işçilere çalıştırılmadıkları süre için üç ay süreyle yapılan ödemedir. Bu süre altı aya kadar uzatılabilmektedir.”