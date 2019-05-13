Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamuda çok önemli kadro değişikliği. Kamu kurumlarında görevli özel güvenliklerin statüsü değişiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan koruma ve güvenlik görevlileri 4/B’li oluyor.

SÜREKLİ İŞÇİ POZİSYONUNDA OLMAYACAK

Sabah yazarı Faruk Erdem düzenlemeye ilişkin şunları yazdı: "Yeni taslak ile koruma ve güvenlik görevlisi artık sürekli işçi pozisyonunda olmayacak. Bundan sonra da koruma ve güvenlik görevlisi sürekli işçi pozisyonunda alınmayacak.Kamu kurumlarının ellerindeki boş koruma ve güvenlik görevlisi işçi pozisyonları iptal edilecek ve bunlar 4/B li sözleşmeli personel pozisyonları ile değiştirilecek."

Taslak yasalaşınca güvenlik görevlileri de memurların toplu sözleşme hükümlerine tabi olacak. Zam oranına ek olarak enfsayson farkı da alacaklar.

4/B NEDİR?

Kamuda çalışanlar için 657 sayılı Devlet Memurları kanununda 4/A, 4/B, 4/C ve 4/D kadroları bulunuyor.

4/A’lılar iş garantisi bulunan klasik devlet memurlarını kapsıyor. Toplu sözleşme hakları bulunuyor ancak grev hakları bulunmuyor.

4B’liler devletin ihtiyacına göre 12 aylık sözleşme ile alınıyor. Her yıl sözleşmelerinin yenilenmesi gerekiyor. Özlük hakları itibarı ile 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununa tabi bulunuyorlar.

4C’liler ise daha çok mevsimlik işçilerden oluşuyor.

4/D'liler ise taşeron işçiler