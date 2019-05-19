Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası verilerine göre, 2018’in Mart ayında 835 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen yurt dışındaki yerleşik kişilerin Türkiye’deki doğrudan yatırımları 2019’un aynı döneminde 820 milyon dolar oldu. Bu dönemde, Türkiye’ye doğrudan yatırımların 466 milyon doları Asyalı, 342 milyon doları Avrupalı, 10 milyon doları Amerikalı ve 2 milyon doları Afrikalı yatırımcılardan geldi. Böylece Türkiye’ye mart ayında gerçekleştirilen doğrudan yatırımların yüzde 56,8’ine Asyalı yatırımcılar imza attı. Rakamlar, Asyalı yatırımcıların mart ayındaki Türkiye’ye doğrudan yatırımlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 412 milyon dolarlık önemli bir artış kaydettiğini aynı dönemde Avrupa’dan gelen yatırımların ise 409 milyon dolar azalarak yüzde 54,5’lik kayıp yaşandığını ortaya koydu. Bu sonuçlarla Asya, Türkiye’ye doğrudan yatırımlarda yıllardır lider konumda bulunan Avrupa’nın da önüne geçmiş oldu. Yurt dışındaki yerleşiklerin mart sonu itibarıyla Türkiye’ye yaptığı yatırımlarda en büyük payı elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörü alırken, en fazla doğrudan yatırım 427 milyon dolar ile Azerbaycan ve 253 milyon dolar ile İngiltere’den geldi.