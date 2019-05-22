Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de büyümesini sürdüren katılım bankacılığının 2018 yıl sonu itibarıyla net kârlılığı %34 artış gösterdi. Aktif büyüklüğü yüzde 29 yükselişle 207 milyar TL’ye çıkaran katılım bankacılığının sektör içerisindeki payı da yüzde 5,3’e yükseldi. Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin 18. Genel Kurul Toplantısında konuşan Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özdemir, “Yurt içi ve yurt dışında finansman maliyetleri artarken büyüme eğilimi zayıfladı. Buna rağmen, bankaların güçlü yapısı nedeni ile bankalarımızın aktif yapısı sınırlı olarak etkilendi. Fakat artık yurt içinde finansal koşulların tekrar ılımlı seyretmesi ile birlikte, büyüme ve karlılıkta sürdürülebilir yapıların yakalanacağını bekliyoruz” dedi. Tüm bu süreçte katılım bankalarının ekonomiye desteğini artırarak devam edeceğini ifade eden Özdemir, başta KOBİ’ler olmak üzere ülkemize katma değer katan ihracata odaklı, ithal ikamesi ürünlerin en önemli desteğinin katılım bankaları olacağını belirtti. Katılım bankaları olarak ekonomi yönetimi ile uyumlu çalışmalarına değinen Özdemir, “Önceliğimiz ülke bilançosu. Daima milletimizden ve devletimizden yana tavrımızı koyacağız” diye konuştu.

KURUMSAL YAPIYA KAVUŞUYOR

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben de kendine özgü ilkeleri ve faaliyet yapısı ile faizsiz finans alanının Türkiye için değerinin büyük olduğunu söyledi. Akben şu bilgileri verdi: Katılım bankaları Mart 2019 verilerine göre 229,2 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır. Katılım bankalarının kullandırdığı krediler 123,7 milyar TL düzeyinde olup, sektör içerisindeki payı yüzde 4,6’dır. Özellikle KOBİ’lerdeki kredi kullandırma oranının yüzde 6,3 seviyesinde olmasının katılım bankalarının KOBİ’lerin fon kaynaklarına ulaşmalarında önemli bir rol üstlendiğini göstermektedir. Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliğinde kurulmuş olan Merkezi Danışma Kurulu’nun çalışmalarına da değinerek “Merkezi Danışma Kurulu çalışmalarına başladı ve Merkezi Danışma Kurulunun kurulması sonrasında şimdi de katılım bankaları nezdindeki danışma kurullarının yasal altyapı çalışmalarına başlandı. Hâlihazırda görüş alma süreci devam eden Tebliğ Taslağı’nın, en yakın zamanda yürürlüğe gireceğini düşünüyoruz. Bu tebliğ taslağı sayesinde katılım bankalarının faizsiz finans prensiplerine uyum süreçleri, Türkiye’de ilk defa yasal ve kurumsal bir yapıya kavuşacaktır” dedi.