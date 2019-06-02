Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

KIRKLARELİ

Türkiye Petrolleri (TP) yurt içi petrol üretiminde yeni bir rekora imza attı. 2018 yılında günlük 43 bin 500 varille son 17 yılın en yüksek yurt içi üretimine ulaştığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2019 yılında ise 45 bin 800 varil ile rekor kırıldığını söyledi.

Bakan Dönmez Lüleburgaz’da TPAO’ya ait Çeşmekolu-2 sahasında kayagazı sondajı için start verdi. Ardından personelle birlikte iftarını açan Bakan Dönmez “Sizler burada sadece hidrokarbon arama ya da üretimi yapmıyor, enerjide bağımsızlık hedefimize birer tuğla koyarak yeni Türkiye’yi inşa ediyorsunuz” diye konuştu. Kara alanlarında yaptıkları çalışmalarla 300 bin hanenin 10 yıllık ihtiyacına denk gelecek doğalgaz keşfi yaparak vatandaşta büyük bir heyecan oluşturduklarını anlatan Bakan Dönmez, “Sonrasında Siirt ve Diyarbakır’da gerçekleştirdiğimiz petrol keşiflerimiz yine milletimizin bizlere olan güvenini daha da artırdı. Diyarbakır ve Siirt’te 3 sahadaki keşiflerimizdeki toplam yerinde rezerv 22,52 milyon varil. Bu keşiflerle ekonomimize yaklaşık 700 milyon dolar katkı sağlamış olacağız. Özellikle Diyarbakır Mermer-1 adlı kuyumuzda başarıyla gerçekleştirdiğimiz hidrolik çatlatma yöntemi hem teknolojik yeterliliğimizi hem de sizlerin operasyonel kabiliyetini göstermesi açısından ayrı bir öneme sahip. 2019’da da çatlatma operasyonlarımız sürecek” açıklamasını yaptı.

Diyarbakır’da Gözalan ve Batı Bostanpınar, Trakya’da ise Çeşmekolu kuyularında çatlatma operasyonu planladıklarını söyleyen Bakan Dönmez “Bunlarla birlikte yine bu yıl, arama sahalarında akışkanlık sağlayarak üretime kazandırmak; üretim sahalarında ise kurtarım faktörünü artırmak amacıyla daha önceden sondajı yapılmış ve çatlatma yapılacak olan kuyuları belirledik. Bu kapsamda Batman Bölgesinde Çalışkan, Derin Kastel ve Doluçanak sahalarında, Adıyaman’da Karakuş ve Batı Gökçe sahalarında, Trakya’da ise Güney Karaçalı, Batı Değirmenköy, Batı Mesutlu sahalarında çatlatma operasyonu gerçekleştireceğiz” dedi.

Türkiye Petrolleri’nin 2019’de günlük petrol üretimini 43 bin 500 varilin üzerine çıkararak son 17 yılın en yüksek yurt içi üretim rakamına ulaştığını ifade eden Dönmez şunları kaydetti: Bir başka deyişle 2018’de yurt içi petrol üretiminde son 17 yılın rekorunu kırdık. 2019’da ise günlük ortalama petrol üretimimiz 45 bin 800 varil olarak gerçekleşiyor. Yani her geçen gün daha fazla üretiyor, ülkemize daha fazla katkı sağlıyoruz. Bugün itibarıyla, Türkiye Petrolleri eliyle bin 220 kuyuda petrol, 113 kuyuda ise doğal gaz üretimi yapıyoruz. Özel sektörümüz de 252 kuyuda ham petrol üreterek milletimizin kullanımına sunuyor. Doğalgaz tarafında ise 110’un üzerinde kuyuda doğalgaz üretimi devam ediyor. 2019’un ilk 3 ayında özel ve kamu ham petrol üretimimiz 4,8 milyon varil oldu. Doğalgaz üretiminde ise yüzde 33’lük bir artışla 134,5 milyon metreküpe ulaştık.

YAVUZ TEMMUZDA SONDAJA HAZIR

Fatih sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’de Finike-1 kuyusunda sondaja planlandığı gibi devam ettiğini söyleyen Dönmez, 2 bin 338 metre deniz derinliğinde gerçekleşen sondaj faaliyetinin 100 günün üzerinde sürmesini planladıklarını kaydetti. Teknik özellikler bakımından Fatih’in kardeşi olan ikinci derin deniz sondaj gemisi Yavuz’un da teknolojik geliştirme ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Dönmez “Yerli ve millî teknoloji kullanılarak yaptığımız upgrade çalışmalarımızın yüzde 80’i tamamlandı. Bir aksilik yaşanmadığı takdirde Yavuz, temmuzda sondaja hazır duruma gelecek. Böylece Doğu Akdeniz’de bayrağımız iki dev, Fatih ve Yavuz tarafından dalgalandırılacak” diye konuştu. Türkiye’nin, KKTC’nin haklarını savunmaya sonuna kadar devam edeceğini altını çizen Dönmez “Ne kimsenin hakkını yemeye ne de kendi hakkımızı yedirmeye niyetimiz var. Bizim derdimiz ruhsatlı bölgelerimizdeki yer altı kaynaklarımızı insanımızın huzuru ve refahı için kullanmak. Akdeniz’de kirli hesapları olanlar, bölge dışı aktörlerin arkasına saklanarak bir oldubittiyle Kıbrıs Türklerinin hakkına göz dikenler, bu çılgınlıklarından şimdiden vazgeçsin. Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün ezilmesine dün nasıl seyirci kalmadıysa bugün de eli kolu bağlı tribünden seyredemez” açıklamasını yaptı.

HAYRETTİN PAŞA KKTC'DE

Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa gemilerinin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğine dikkat çeken Dönmez şunları söyledi: Oruç Reis gemimiz Marmara Denizi’nde aramalarını sürdürüyor. Diğer taraftan Barbaros Hayreddin Paşa gemimiz de KKTC’nin ruhsat alanlarında Lefkoşa-2 3 Boyutlu Sismik Arama Projesi kapsamında denizlerimizin altında ne varsa insanımızın hizmetine sunmak için kulaç atmaya devam ediyor.