Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düğünün en önemli masraf kalemlerinden gelinliklerin fiyatı tasarım, kumaş ve işleme ayrıntılarına göre değişiyor. Ortalama bir gelinliğin fiyatları 3 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar ulaşırken, damatlıklar açısından bakıldığında ise gömlek, kuşak ve papyondan oluşan smokin takımı bin 700 liraya, smokin ayakkabısı da 300 liraya satılıyor. Damatlık takım elbiseler ise bin lira-beş bin lira arasında değişiyor.

Düğünün en masraflı kısmını düğün salonu ve kına organizasyonu oluşturuyor. Hafta sonu düğünü ve kapalı mekan tercih edenler için 500 kişilik yemeksiz kokteyle en düşük 8 bin 500 lira ödenmesi gerekiyor. İkramların türüne göre bu tutar, 13 bin liraya kadar çıkıyor. Kına gecelerinin masrafı da 2 bin-10 bin lira arasında değişirken, 100 nikâh şekeri 350 liradan satılıyor. İş sadece düğün yapmakla da bitmiyor. Düğün töreninin ardından çiftlerin en çok kafa yordukları konu ise balayı. Balayı için yurt içinde Ege ve Akdeniz sahilleri popülaritesini korurken tercihini bu yönde kullananların dört gün için 4 bin-12 bin lira arasında bir ücreti gözden çıkarmaları gerekiyor.