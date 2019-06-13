Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KOBİ’ler ve KOBİ dışı işletmeleri desteklemek amacıyla yeni bir kredi paketi geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı paketin büyüklüğü 25 milyar lira olacak. Krediye 12 banka aracılık edecek. ‘Ekonomi Değer Kredi Paketi’ adı verilen desteğe KOBİ’lerle KOBİ dışı tüm işletmeler başvurabilecek. Öncelikle işletmelerin üzerindeki finansman yükünü hafifletmeyi amaçlayan paket, Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olacak. Paketin kapsamına, istihdam ve üretimin artırılmasında önemli role sahip KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler girecek.

ENFLASYON DÜŞERSE FAİZİ AZALACAK

Paket kapsamında bankaların sunacağı kredi, enflasyona endeksli değişken faizli olacak, TÜFE’deki düşüş kredi maliyetini de azaltacak. Düşmesi beklenen enflasyon oranları doğrultusunda, firmaların finansman maliyetleri de azalmış olacak. Aynı zamanda bankalar, enflasyon endeksi sayesinde aktif-pasif bilançolarını hedge etme (ileride yaşanabilecek finansal riskleri bertaraf etme) imkânı bulacak. Kredi, 5-50 milyon lira arasında olacak, 36 ve 49 ay vade yapılacak. Faiz oranları 6 ayda bir güncellenecek. Paketi açıklayan Bakan Albayrak “Olumlu her gelişmeyi iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza yansıtmaya, sanayicimizi, esnafımızı, KOBİ’lerimizi her durumda desteklemeye devam edeceğiz” demişti. Albayrak, bayramdan önce de KOBİ Değer Kredisi-2 ve 30 milyar lirahlık İVME Finansman Paketi gibi destekleri açıklamıştı.

Kredi 6 ay ödemesiz

Kredilerde 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadeli olanlar için TÜFE+4,

6 ay anapara ödemesiz 48 ay vadeliler için ise TÜFE+4,5 faiz alınacak.

Faiz hesaplanırken kullandırma tarihindeki yıllık TÜFE baz alınacak.

Güncelleme 6 ayda bir yapılacak.

En az 5, en çok 50 milyon lira

Ekonomi Değer Kredi Paketi, firma bazında ciroya göre 5 milyon lira ile 50 milyon lira arasında olacak. Paket Hazine destekli kefaletli 20 milyar lira olacak.

Toplam kefalet limitinin 8 milyar liralık kısmının 0-125 milyon lira ciro aralığındaki işletmelere, 12 milyar liralık kısmının ise cirosu 125 milyon lira üstündeki işletmelere tahsisi öngörülüyor.

Krediye Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, VakıfBank, Akbank, QNB Finansbank, DenizBank, TEB, Şekerbank ve Eximbank aracılık edecek.

İstihdam ve büyüme hızlanır

Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomik Değer Kredisi ile bankacılık sektörünün ekonomide çarkların dönmesine, üretim, ticaret, ihracat ve istihdam artışıyla büyümenin sürdürülmesine katkı sağlayacağını açıkladı. 25 milyar liralık kredinin 8 milyar lirasının 125 milyon liraya kadar cirosu olan işletmelere, 12 milyar lirasının ise 125 milyon lira cironun üzerindeki işletmelere kullandırılacağı açıklanırken, yüzde 2 kefalet komisyonunun, kredi kullanımı sırasında tahsil edileceği, başka masraf alınmayacağı belirtildi.