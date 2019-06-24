25 Haziran’dan itibaren gelecek ve ‘rüya uçak’ olarak adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçaklar ile, gelecek yıl mart ayından itibaren filoya dâhil olacak Airbus 350 tipi uçaklar için, 11 pilot alımı ilanı yayımlandı. Adaylardan; başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat “kaptan pilot” şeklinde uçuş tecrübesi, son 12 ayda en az 250 saat uçuş ve THY tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak isteniyor.
THY rüya uçak için pilot alacak
24.06.2019 - 02:24 | Son Güncelleme: 24.06.2019 - 02:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
THY, filosuna ilk defa katılacak iki uçak tipi için pilot arıyor.
Etiketler : thy,thy boeing,
632697 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/632697.aspx
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