Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

25 Haziran’dan itibaren gelecek ve ‘rüya uçak’ olarak adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçaklar ile, gelecek yıl mart ayından itibaren filoya dâhil olacak Airbus 350 tipi uçaklar için, 11 pilot alımı ilanı yayımlandı. Adaylardan; başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat “kaptan pilot” şeklinde uçuş tecrübesi, son 12 ayda en az 250 saat uçuş ve THY tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak isteniyor.