Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC’ye devrine ilişkin yapılan başvuruyu uygun buldu.
BDDK'den Denizbank'ın devrine onay
28.06.2019 - 17:03 | Son Güncelleme: 28.06.2019 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC’ye devrine ilişkin yapılan başvuruyu uygun buldu.
Kaynak: AA
Etiketler : bddk,denizbank,devir,
633652 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/633652.aspx
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