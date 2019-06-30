Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Teknoloji şirketi Microsoft Türkiye, içerideki çalışmalarını hızlandırıyor. Şirket, bilişim alanında daha donanımlı nesiller için kapsamlı bir çalışmaya girişti. 410’dan fazla STK’ya 170 milyon dolarlık teknoloji bağışı ile altyapıyı güçlendiren Microsoft Türkiye, 5 bin gence istihdam odaklı eğitim verecek. Microsoft Türkiye Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Erkul, Türkiye’de 26 yıldır faaliyette bulunduklarını anlatarak, iş ortağı ağıyla 100 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirtti. Binin üzerinde kurumsal şirketi ve 700 bini aşkın KOBİ’yi yenilikçi, güvenilir teknolojilerle buluşturduklarını anlatan Erkul “2019 sonuna kadar, dört ana konu üzerinde 1,5 milyon liranın üzerinde yatırım yapacağız. Bilgisayar ve bilişim öğretmenlerinin kapasitelerinin gelişimine destek olarak, lise çağındaki gençlere kodlama eğitimlerinin doğru ellerde ve sürdürülebilir biçimde sağlanmasını hedefledik” dedi.

Türkiye’de bilgisayar ve teknoloji okuryazarlığının Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki ülkelerle karşılaştırıldığında çok yüksek göründüğünü kaydeden Erkul, “İşverenlerin yüzde 66’sı açık pozisyonları doldurmakta zorlanıyor. Türkiye’de en fazla yetenek açığı; nitelikli işçi, mühendis ve teknisyen pozisyonlarında bulunuyor. Biz de öğretmenlere ileri seviye kodlama eğitimi sağlayacağız. 50 bin kadar öğrencinin bu eğitimlerden faydalanmasını öngörüyoruz” diye konuştu.