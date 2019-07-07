Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dönmez, yaklaşık 2,5-3 aylık bir programın söz konusu olduğuna işaret ederek “İlerleyen zamanlarda sonuçlarını kamuoyuyla da paylaşacağız” diye konuştu. Bu işin doğasında bazı bilinmezlikler olduğunu ifade eden Dönmez, daha önceden o bölgede sismik çalışmalar ve araştırmalar yapıldığını hatırlattı. Dönmez, analizlerin sonucuna göre bu lokasyona uzmanların karar verdiğini vurgulayarak “Yeri delmeden, sondajı bitirmeden bir şey söylemek erken. Ümit ediyoruz ki sondajımızda istediğimiz verilere ve kaynağa ulaşırız” ifadelerini kullandı.

ÇİN İLE NÜKLEER ENERJİ İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Dönmez, şöyle devam etti: Öncelikle bizim Çin’e ciddi miktarda maden ürünleri ihracatımız var. Önemli miktarda Eti Maden vasıtasıyla bor ihracatı yapıyoruz. Öte yandan Çin ile özellikle son yıllarda önemli miktarlarda enerji yatırımları gerçekleştiriyoruz. Gerek ihalelerimizde yüklenici olmaları gerekse yatırım yapmaları bizi son derece memnun ediyor. Üzerinde şu anda çalıştığımız büyük projelerden birisi de nükleer güç santrali. Yaklaşık bir yıldır Çin nükleer şirketi ile birlikte arkadaşlarımız detaylı çalışmalar yapıyorlar, fizibilite raporu hazırlanıyor. Bunları karşılıklı olarak müzakere ettik.