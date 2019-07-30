Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Banka, Kahramanmaraş Operayon ve Çağrı Merkezi’nin çatısına güneş enerjisi santrali kurmak için harekete geçti. Söz konusu çatıda kurulacak 2 bin metrekarelik santral ile, merkezin tükettiği elektriğin yüzde 30’unun karşılanması öngörülüyor. Birleşmiş Milletler (UN) Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu üyesi olan ING Türkiye, Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi Çatı Güneş Enerjisi Santrali projesini 9 ay içinde tamamlayarak üretime geçirmeyi hedefliyor.

16,5 MİLYAR AVRO

2018 yılında iklim finansmanı için 16,5 milyar avro kaynak sağlayan, 2020’de bu rakamı 30 milyar avroya çıkarmayı hedefleyen grup, yönettiği sürdürülebilir varlıkların toplam değerini de 6,5 milyar avroya yükseltti. ING Grubu’nun bunlara ek olarak sürdürülebilirlik konusunda adım atan firmalara uygun faizli finansman sağladığını söyleyen ING Genel Müdiresi Pınar Abay, stardtup’ları desteklemek için de 100 milyar avroluk fon ayrıldığını ifade etti.