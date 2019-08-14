Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hemen hemen dünyanın tüm büyük otel markaları Türkiye’de faaliyet gösterirken, yerli zincirler de piyasadaki iddiasını sürdürüyor. Türkiye Otelciler Birliğinin araştırmasına göre, Haziran 2019 itibarıyla Türkiye genelinde 57 otel zinciri faaliyet gösteriyor. Bunun 44’ü yerli, 13’ü yabancı otel zincirlerinden oluşuyor. Zincir otellere bağlı olan 628 otelde oda sayısı ise 145 bin 450 adet düzeyinde bulunuyor. Araştırmaya göre zincir otellerin hem sayısı hem de kapasitesi her geçen yıl artıyor. Araştırmada “Önceki yıllarda ağırlıklı olarak büyük şehirlerde otel açan zincirlerin artık resort bölgelerin yanı sıra Anadolu şehirlerine de ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. Yerli zincirlerin yurt dışı faaliyetlerinin de giderek artması memnuniyet verici. Bu durum Türk otelcilik sektörünün uluslararası alanda da iddiasını artırdığını gösteriyor” değerlendirmesi yapıldı.