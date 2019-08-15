Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Kemal Aydın, önemli bir turizm destinasyonuna sahip Türkiye’nin, yaşlı nüfus turizminden de hak ettiği payı alması gerektiğini söyledi. Öngörülere göre 2050’de 2 milyar insanın yaşlanacağını aktaran Aydın; özellikle Avrupa ve Asya’daki bazı ülkelerin 3. yaş turizminden pay alabilmek için yoğun çalışma içinde olduklarını, kendilerinin de, kurulacak Uluslararası Yaşlılık Merkezlerinden birini, Akdeniz bölgesinde hayata geçirmek istediklerini kaydetti. Her yıl 7-10 Aralık’ta Dünya Yaşlılık Forumu gerçekleştirildiğini, bu defa bunu Alanya’da yapmak istediklerini vurgulayan Aydın “79 milletten insanın yaşadığı Alanya, iklimiyle dünyanın yaşlılık Davos’u olabilecek bir potansiyele sahip” dedi. Türkiye’nin bu sektöre sahip çıkması hâlinde çok şey kazanacağına işaret eden Aydın “Sadece bir bakım merkezi kurulduğunu düşünelim. Avrupa’da sigortalar, 7 bin - 10 bin avro arasında bakım parası veriyor. Bu, 15 bin avroya kadar çıkabiliyor. Alanya’da yaşayan on binlerce kişi rehabilitasyon için ülkelerine gidiyor. Oysa bu hizmeti Türkiye’de almaları gerekiyor. Dünyada bir milyar, Avrupa’da ise 125 milyon yaşlı var. Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde sadece 5 milyon yaşlıyı ağırladığımızı düşünün. Bu gruptaki insanların ekonomiye katkısını kişi başı 2 bin dolarla çarparsanız, en az 10 milyar dolar” diye konuştu.