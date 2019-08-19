Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 Yılı İkinci Dönem Sözleşmeli Personel Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’nda ilan edilen unvanlara müracat edebilmek için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS’ye girmiş olmak gerekiyor.

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