Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 Yılı İkinci Dönem Sözleşmeli Personel Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’nda ilan edilen unvanlara müracat edebilmek için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS’ye girmiş olmak gerekiyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığına 65 sözleşmeli personel alınacak
19.08.2019 - 12:03 | Son Güncelleme: 19.08.2019 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2019 yılı ikinci dönem sözleşmeli personel alımları için başvurular, 19 Ağustos-2 Eylül 2019 tarihleri arasında internet üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.
Etiketler : Sahil Güvenlik Komutanlığı,personel alımları,
644736 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/644736.aspx
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