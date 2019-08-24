Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Dün Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, imar planı bulunmayan araziler, kooperatiflere ve üretici birliklerine 20 yıllığına kiraya verilebilecek. Kiralanacak tarım arazilerinin seracılık faaliyetlerinde kullandırılma zorunluluğu dikkat çekiyor. Böylece, meyve ve sebzede kontrollü üretim ve fiyat artışlarının önlenmesi de sağlanacak. Kiraya verilecek tarım arazileri, sözleşmelerin imzalanmasının itibaren 15 gün içerisinde sahibine teslim edilecek. Kiracı ise en fazla altı ay içerisinde faaliyetlerine başlamak zorunda olacak. Bakanlık ağustos başında da, belediye sınırları içerisinde yer alan tarım arazilerini ecrimisil ödenerek, vatandaşlara satma kararı almıştı.