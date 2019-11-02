Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Turkcell, 12 bin metrekare beyaz alana sahip, Türkiye’nin en büyük veri merkezini Ankara Temelli’de açtı. Yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen “Leed Gold” sertifikasına sahip olan veri merkezi, ihtiyaç duyduğu enerjinin bir kısmını portatif solar sahalar ile kendi üretiyor. Gelecek yıl Çorlu’daki veri merkezinin devreye girmesiyle birlikte Turkcell’in veri merkezlerine yaptığı toplam yatırım 2 milyar TL’yi aşacak. Merkezin açılışında konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan “Turkcell olarak şu anda Ankara Temelli’deki veri merkezimizin açılışıyla, Türkiye’nin en büyük veri işletmecisi unvanımızı pekiştiriyoruz. Gelecek yıl Çorlu’daki veri merkezimizi tamamlayınca bu alanda yaptığımız yatırım 2 milyar lirayı aşmış olacak. Bütün çalışmamız, ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ vizyonumuzu hayata geçirmek üzerine. Türkiye’de üretilen veri hâlihazırda büyük oranda ülkemizde depolanmıyor. Biz Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutmaya talibiz. Verimizin önemini biliyor ve bunu korumak için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

KENDİ ELEKTRİĞİNİ KENDİ ÜRETİYOR

Turkcell’in çevreye karşı sorumluluğunu ve etki alanlarını tüm iş süreçleri içinde değerlendirip operasyonlarını bu önceliklere göre yönettiğini kaydeden Erkan “Sürdürülebilirliği odağımıza aldığımız iş modelimizle Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek portatif solar saha kullanımımızı yaygınlaştırmaya başladık. Nüfusu belirli dönemlerde yoğunlaşan ve enerji kaynağı bulunmayan bölgelerde kaliteli iletişim hizmeti sağlayan portatif solar saha çevre dostu özelliğiyle öne çıkıyor. Yenilenebilir enerji teknolojilerine yaptığımız yatırımlar sayesinde yıllık yaklaşık 480 MWh elektriği alternatif enerji kaynaklarıyla üretir hâle geldik. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Ankara veri merkezimiz, ayrıca otopark üzerine yerleştirdiğimiz solar panellerden güneş enerjisiyle kendi elektriğini kendi üreten Türkiye’deki ilk veri merkezi olma unvanına da sahip oldu. Çevre dostu olarak inşa ettiğimiz merkezimizde, yağmur sularını dönüştürerek bina içinde ve yeşil alan sulamasında kullanıyoruz” dedi.

DEVLETİN VERİSİ KORUMA ALTINDA

Turkcell’in Ankara’da faaliyete geçirdiği Türkiye’nin en büyük veri merkezi kamu kurum ve kuruluşlarına da hizmet verecek. Bu doğrultuda Turkcell Dijital İş Servisleri şirketinin sunduğu kamu bulutu çözümleriyle kamu kurumlarının da yanında olacak. Turkcell’in inşa ettiği bu veri merkezi Türkiye’deki şirketler ve kamu kuruluşlarının yanı sıra uluslararası şirketlere de verilerini Türkiye’ de saklama konusunda hizmetler sunacak.

62 BİN METRE FİBER DÖŞENDİ

* 30 MVA kurulu güç

* 1 MVA yenilenebilir enerji üretimi

* 44.150 metrekare kapalı alan

* 12.000 metrekare beyaz alan

* Leed Gold ve Tier III uluslararası sertifikasyonlar

* 4.750 kabinet

* 62.000 metre fiber

* 1.179 kamera

* 40.000 sensör

ÜÇ AYDA YARIM MİLYON ABONE

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan açılış öncesinde şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarına dair verileri de açıkladı. Yılın üçüncü çeyreğinde Turkcell’in grup bazında gelirleri 6,6 milyar TL olurken, FAVÖK 2,8 milyar TL’ye ulaştı; FAVÖK marjı ise 43,1 olarak gerçekleşti. Şirket net kârı geçen yıla göre üç katın üzerine çıkarak 801 milyon TL oldu. Bu sonuçlarla ilk dokuz ayda Turkcell Grubu yüzde 17,8 büyüme ile 18,5 milyar TL ciroya ve yüzde 17,2 artışla 7,7 milyar TL FAVÖK’e ulaştı. Şirketin net kârı ise ilk 9 ayda 2 milyar 491 milyon TL oldu. Turkcell’in en dikkat çeken başarı ise müşteri sayısında oldu. Turkcell rekor artışla üç ayda 526 bin yeni mobil müşteri kazandı. Türkiye’deki toplam abone sayılarının 37,3 milyona ulaştığı bilgisini veren Erkan “Bunun en önemli nedenlerinden biri müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, yapay zekâ da dâhil yenilikçi çözümler sunabilmemiz. Fiber hızına internet sağlayan çözümümüz Superbox’ın kullanıcı sayısı bu çeyrekte 88 bin artışla 217 bine ulaştı. Bununla birlikte sabit genişbant müşteri sayımız 29 bin yeni fiber müşteri artışıyla toplamda 2,2 milyon oldu” dedi.