Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da “gecikmeli” olarak Türkiye ekonomisinde yaşanan düzelmenin hakkını veriyor. Geriden gelen Fitch Ratings’in Direktörü Douglas Winslow; Türkiye’nin not görünümünün negatiften durağana çevrilmesinin, ekonomideki gelişmenin ve ‘dengelenme’nin yansıması olduğunu belirtti. Winslow, “Geçen temmuz ayındaki değerlendirmemizden bu yana, aşağı yönlü riskler azaldı. Dışsal kırılganlıkların azalması, düşük enflasyon kombinasyonu, parasal politika kredibilitesinin artması ve makro ekonomik istikrar geçmişi, bundan sonraki süreçte ‘pozitif not eylemi’nde potansiyel itici unsurlar arasında bulunuyor” dedi. Winslow bu açıklamasıyla, 2020’de not artışı olabileceğinin mesajını verdi.