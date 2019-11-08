Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurulacak talep yönetim sistemiyle, talebin az olduğu dönemlerde vatandaşın, otoyol ve köprüleri daha ucuza kullanması amaçlanıyor. Söz konusu düzenlemeye, 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer verildi. Çalışmaya ilişkin raporda “Ulaştırma sisteminin sürdürülebilirliği ve mevcut altyapının verimliliğini teminen talep yönetimi benimsenecek, ulaştırma yatırımları verimlilik odağında rasyonelleştirilecek” denildi. Avrupa’da da kullanılan dinamik fiyatlandırma modelinde, kullanıcıların talebi 7 gün 24 saat boyunca özel yazılımlarla takip ediliyor. Fiyatlandırma stratejisi de bu yazılımlar aracılığıyla talebin yoğunluğuna ya da azlığına göre değişebiliyor.