Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancı yatırımcının Türkiye’ye güveni her geçen gün artıyor. Son olarak Tayvanlı bir firmanın, büyük yatırıma hazırlandığı öğrenildi. Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi Başkanı Walter Yeh “Tayvan’ın en büyük çelik üreticileri arasında yer alan bir firmamız, Kocaeli’de 100 milyon dolarlık bir çelik fabrikası yatırımına başlıyor” dedi. Tayvan ile Türkiye için elektronik, otomotiv ve sanayi sektöründe önemli iş birliği fırsatları bulunduğunu dile getiren Yeh; Taiwan Cement Company tarafından OYAK Çimento AŞ’nin hisselerinin yüzde 40’ının, 640 milyon dolara satın alındığını hatırlattı. Yeh, iki ülke ticaret hacmini 2 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini dile getirerek “Tayvan’ın Türkiye’deki yatırımları artıyor. Kocaeli’deki yeni yatırımla ilgili süreçler de yürütülüyor şu anda. Türkiye, Tayvan için çok önemli bir ülke çünkü birçok firmamız Türkiye’yi operasyon merkezi olarak görüyor. Türkiye; Afrika, Orta Doğu ve Avrupa’ya erişim için bir merkez konumunda” diye konuştu.