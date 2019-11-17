Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Projeyle şeker alternatifi tatlandırıcıların dış ticareti ve kullanımının izlenmesi de sağlanacak. Buna göre, Şeker Kanunu kapsamında yer almayan, ancak şeker sektörünü önemli ölçüde etkileyen alternatif tatlandırıcıların, dış ticareti ve yurt içi tüketimi etkin şekilde takip edilerek, gıda mevzuatıyla belirlenen sınırlar dahilinde kullanımı sağlanacak. Bu amaçla risk esaslı olarak belirlenen ithalatçı şirketler ile gıda imalatçıları, ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak denetlenecek ve ürünleri analiz edilecek.