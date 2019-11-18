İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7510 liradan alınan dolar 5,7530 liradan, 6,3640 liradan alınan euro ise 6,3660 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,74 liradan, euro ise 6,34 liradan satılmıştı.