İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7510 liradan alınan dolar 5,7530 liradan, 6,3640 liradan alınan euro ise 6,3660 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,74 liradan, euro ise 6,34 liradan satılmıştı.
Dolar ve Euro'da son durum ne? Dolar ve Euro kaç TL? (18 Kasım 2019 Dolar - Euro fiyatları)
18.11.2019 - 09:23 | Son Güncelleme: 18.11.2019 - 09:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 5,7530 liradan, euro ise 6,3660 liradan haftaya başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : döviz,
663335 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/663335.aspx
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