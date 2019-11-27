Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı bütçesinin sunumu yapıldı. Bakan Mustafa Varank’ın verdiği bilgiye göre Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak. Projenin elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin temelden dönüştürdüğü otomotiv endüstrisinde Türkiye’ye bir fırsat penceresi sunacağını kaydedildi. Sunumda projeye ilişkin şu bilgiler verildi: Uluslararası tecrübeye sahip profesyonel bir ekibin liderliğinde, 100’den fazla AR-GE ve tasarım personeli, Bilişim Vadisi’ne taşınarak çalışmalarına hız verdi. Özel sektör firmalarımızın ve araştırma altyapılarımızın bu projeye en üst düzeyde katkı vermesini önemsiyoruz. Geçen yılki bütçe görüşmelerinde ifade ettiğimiz gibi; Girişim Grubu, aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacak.

KUTUP ARAŞTIRMALARI ÜSSÜ

2020 hedefleri şöyle: “TÜBİTAK çatısı altında Kutup Araştırmaları Enstitüsü kurulacak. Bu Enstitü, Antarktika’yla ilgili projeleri daha kurumsal bir yapıda sürdürecek ve kutup araştırmalarını koordine edecek. Millî Uzay Programı 2020’de ilan edilecek.”

MİLLÎ İŞLEMCİ ÇAKIL GELİYOR

“TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) geliştirdiği dokuz ürün için savunma sanayisi şirketleri son beş yılda 7 milyar liraya yakın yurtiçi ve yurtdışı sipariş aldı. Millî işlemci ÇAKIL’ın ilk prototipi 2020 yılında üretilecek.”

MİLLÎ YHT 2023'TE RAYLARLA BULUŞUYOR

Raylı sistemlerin odağa alındığına işaret edilen Bakanlık sunumunda, şöyle denildi: Yerli firmalarımız artık Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkelerine raylı sistem araçları ihraç ediyor. Bu araçların bileşenlerini daha yüksek yerlilik oranlarıyla üretmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla; TÜBİTAK ve TCDD ortaklığında Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünü kurduk. Millî Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında, ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız.

17 BİN ÜRÜNE CEZA

Bakanlık, bu sene sonu itibarıyla 15 bin kişiye iş imkânı sağlayacak yedi organize sanayi bölgesi ve dört sanayi sitesinin tamamlanacağını, 2020’de ise yedi yeni organize sanayi bölgesi ve beş sanayi sitesinin daha bitirilerek 25 bin kişiye istihdam imkânı oluşturulacağını bildirdi. İlçe Bazlı Bölgesel Teşvik Modeli’ne geçişte de son aşamaya gelindiği kaydedildi. Yılın ilk 10 ayında 59 bin 873 ürün denetlendi. 17 bin 189 ürüne teknik mevzuata uygunsuzluktan ceza kesildi. 141 ürün için toplatma kararı alındı.