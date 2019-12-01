Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Nisan 2020’ye kadar devam edecek uygulamada, kurala uymayan araçların sürücülerine 625 lira ceza kesilecek. Günlerdir lastikçilerde de yoğun kış lastiği mesaisi yaşanıyor. Geçen dönem kış lastiği kullanmayan 4 bin 277 araç sürücüsüne idari yaptırım uygulayan emniyet birimleri, bu yıl da sıkı denetimlerini sürdürecek. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçiyor. İl sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirleniyor. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor.