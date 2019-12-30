Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş “2018 verilerine göre 110 bin ton civarında tohum ihracatı, bir milyon tonun üzerinde üretim ve 40 bin ton civarında ithalat var. Yılın ilk altı ayında ise 52 bin ton tohum ihraç edilerek, 135 milyon dolar gelir elde edildi. Hedeflere ulaşmamız zor değil. Tohum yetiştirenlere yönelik seferberlik başlattık. İki sene içinde 15 bin çiftçimizi eğitime tabi tutacağız. Bu bilgilerle donanan çiftçilerimiz hem daha çok üretecek hem kârlarını en az yüzde 20 artıracak” dedi.