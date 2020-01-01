Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALTIN

‘Gram’da 340 lira beklentisi

2019’da güvenli liman görevi gören altının, 2020 yılında da bu rolü oynamaya devam etmesi bekleniyor. Analistler; büyük merkez bankalarının 2020’de “güvercin” (düşük faiz, bol para) tutumunu devam ettirmesini, ticaret savaşlarında cephelerin genişleme riskinin bulunduğunu, jeopolitik gerilimlerin ve küresel ekonomide devam eden kırılganlığın baskı oluşturmaya devam ettiğini hatırlatarak, bütün bu unsurların altın talebini canlı tutabileceğini belirtiyor. Altının ons fiyatı 1.282 dolar seviyesinden başladığı 2019’u, 1.523 dolardan tamamladı. 1.400 dolar altına gelinmedikçe yukarı yönlü trendin devamı bekleniyor. Orta vadede 1.600-1.650 dolar seviyeleri görülebilir. Onstaki bu rakamlar, gram altında 325 - 340 TL seviyelerini gündeme getirebilir. Gram altında alım için 280 seviyesinin takip edilmesi gerektiği bildiriliyor.

BORSA

İlk hedef 135 bin puan

Analistler; Türkiye’nin kredi notunun yükselmesi, ülke risk priminin 150 seviyesine gerilemesi ve mevduat faizlerinin inmesi senaryolarında; 2020’de borsada 135 bin puanın görülebileceğini tahmin ediyor. Gelişmiş ülke merkez bankalarının “güvercin” tutumunun da borsaya ilgiyi desteklediğini belirten analistler; gelişmekte olan ülke endekslerinin Fiyat/Kazanç oranlarının 15 seviyelerinde seyrettiğini, Borsa İstanbul’da bunun 8,9’da bulunduğunu, önemli bir getiri potansiyelinin olduğunu vurguladı. Endeksin 2019 getirisinin büyük çoğunluğunun son dönemde elde edildiği, dolayısıyla 2020’nin ilk aylarında kâr realizasyonu yaşanabileceği uyarısında bulunan analistler; 106 bin seviyesinin alım için izlenmesi gerektiğini vurguluyor. Yeni yılda bankacılık, finans, otomotiv, beyaz eşya, kimya, turizm gibi sektörlere dikkat çekiliyor.

DOLAR

FED frenledi 6,25’e dikkat

2020’de ABD Merkez Bankasının para politikası “daha zayıf” ve “daha bol” dolara işaret ediyor. Bu durum risk iştahının artmasını ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişen ülke paralarındaki baskının azalmasını sağlayacak. İçeride enflasyon, ödemeler dengesi ve faizlerdeki hızlı düşüşler, ülke ekonomisinin görünümüne ve TL lehine güçlü katkılar yapıyor. Öngörülebilir bir ekonomik ve politik atmosfer, içeride istikrarlı ve yüksek büyümeye zemin sağlayacak. Olağan dışı politik ve finansal bir risk oluşmadığı takdirde; dolarda 2020 yılının ortalaması 6,20-6,25 olarak bekleniyor. Bu sene öngörülen enflasyonun biraz üstünde, yani yüzde 10 civarında bir yükseliş de (6,45-6,50) ihtimal dahilinde. Türkiye için 2020’de not artışları ve doğrudan yabancı yatırım artışı bekleniyor. Bu durum TL’nin güçlü kalmasını destekleyecek.

BUNLARA DİKKAT!

Sepet yapın, uzun vadeye odaklanın

¥ Borsaya yatırılacak sermaye, kısa vadeli veya kredili olmamalı.

¥ Sermayenin tamamı hisselere gitmemeli. Mevcut şartlara göre; hisse yüzde 60, nakit yüzde 40 gibi denge bulunmalı.

¥ Sermaye tek bir hisse veya sektöre de yatırılmamalı. En az 2-3 farklı sektöre dağılmalı.

¥ Ani dalgalanmalar halinde nakit bulunursa, maliyet düşürmek veya yeni alım fırsatı mümkün olur.

¥ Yatırımlar mutlaka orta ve uzun vadeye yayılmalı.

¥ Hisse seçerken dedikodu değil, temel ve teknik verilere bakılmalı. (Bilanço, öz kaynak, temettü verimliliği, dönemsel şartlar gibi)

¥ Yatırım yaparken mutlaka “zarar kes” ve “kâr al” noktalarınız olmalı.

¥ Özellikle borsada mutlaka kaybettiren iki şey: Hırs ve panik.