Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rapora göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, geçen yıl yakaladığı 83,42’lik zamanında kalkış oranıyla 20-30 milyon yolcu büyüklüğüne sahip havalimanları arasında dünya birincisi oldu ve “en dakik havalimanı” ünvanını kazandı. Büyük Havalimanları kategorisinde birinci olan Sabiha Gökçen Havalimanı’nı, ABD’nin Minnesota eyaletinde bulunan Saint Paul Uluslararası Havalimanı takip etti. Üçüncü sırada ise yine ABD’de bulunan Detroit Metropolitan Havalimanı yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı listede ayrıca Doha, Tokyo, Viyana, Sidney ve Roma gibi dünyanın önde gelen havalimanlarını geride bıraktı. Sabiha Gökçen Havalimanı 2017 yılında aynı listede dünya sekizincisi olmuştu.

Zamanında kalkış performansı, bir havalimanında uçuş operasyonunu gerçekleştiren tüm havayolu şirketlerine ait uçakların, yayınladıkları tarifedeki iniş-kalkış saatlerine maksimum 15 dakikalık toleransın eklenmesi ile ortaya çıkan duruma deniyor.