Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), Avrupa’dan sonra öncelikli hedef pazarlar arasında belirlediği Rusya’ya yönelik tanıtım atağına başlıyor. 2020 yılında Rusya’da Türk fındığını tanıtmak için çeşitli etkinlikler planlayan İFMİB Heyeti Aralık ayında Moskova’ya giderek incelemelerde bulundu.

İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören başkanlığındaki heyet Rus yetkililer ile bir araya geldi. Türkiye Tanıtım Grubu kapsamında gerçekleştirilecek projenin, Rusya’da Türk fındığının bilinirliğini yükselterek ihracatın arttırılmasını hedeflediğini belirten Gören “Türkiye’nin Rusya’ya fındık ve mamulleri ihracatı son 12 aylık dönemde 20 milyon dolara ulaştı. Rusya pazarında 2020 yılında yapacağımız tanıtım çalışmaları ihracat artışını da beraberinde getirecektir” diye konuştu.

1 milyar dolarlık hedef

Türkiye’nin en fazla fındık ihraç ettiği 10 ülkeden dokuzunun Avrupa’da olduğuna dikkat çeken Gören “Almanya 370 milyon dolar ile ilk sırada yer alıyor. Onu 335 milyon dolar ile İtalya ve 115 milyon dolar ile Fransa takip ediyor. Son yıllarda yaptığımız tanıtım çalışmaları sonucunda ihracatımızın her geçen yıl arttığı Çin ise 60 milyon dolarlık ihracatla ilk 10 ülke arasında yerini aldı. 2020 yılında yapacağımız tanıtım çalışmaları ile Rusya’da da hızlı bir artış yakalayacağız ve üst sıralara yükselteceğiz. İFMİB olarak 2019 yılını 700 milyon doların üzerinde bir ihracatla kapattık. 2020’de hedefimiz, ihracatımızı 1 milyar doların üzerine çıkarmak olacak” şeklinde konuştu.