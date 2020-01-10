Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,22'lik yükselişle başladı. Endeks, 260,25 puanlık artışla 118 bin 250 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,27, holding endeksi de yüzde 0,39 değer kazandı.
Borsa güne yükselişle başladı
10.01.2020 - 10:13 | Son Güncelleme: 10.01.2020 - 10:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, güne yüzde 0,22'lik yükselişle başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,gün,yükseliş,
674224 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/674224.aspx
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