Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,22'lik yükselişle başladı. Endeks, 260,25 puanlık artışla 118 bin 250 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi 0,27, holding endeksi de yüzde 0,39 değer kazandı.