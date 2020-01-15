Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle otobüs biletlerinin tükenme noktasına geldiği, tren biletlerinin birçok saatte bittiği belirtilirken, 17-18 Ocak 2020 tarihlerindeki uçak biletlei fiyatlarının da yoğun talep sebebiyle arttığı dikkat çekiyor.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, seyahat edeceklerin acele etmesini, biletlerini gidiş-dönüş olarak almasını tavsiye ettiklerini, söyledi. Korsan bilet uyarısı da yapan Yıldırım, Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğini, normal günlerde 22 bin olan sefer sayısının bayram ve tatil gibi dönemlerde 27 bine kadar çıktığını, vatandaşların korsana karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi. Yıldırım, tatil süresince günlük 800-850 bin, 16 günde yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceklerini söyledi.