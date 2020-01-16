Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel ticarette birçok düzenleme yapıldığını, merkez bankalarının faiz indirdiğini söyleyen Arslan “Bu dönemi en iyi değerlendiren ülkelerden biri Türkiye. İşletmeler ise piyasa risklerinden en az etkilenecek ürünün Türk lirası cinsinden krediler olduğu bilinciyle ürünlerimize yoğun talep gösterdi. İVME Finansman Paketi, İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, Ekonomi Değer kredisi, Kampanyalı Konut Kredisi, ihtiyaç ve taşıt kredisi gibi ürünlerle kullandığımız kredi 32,1 milyar liraya ulaştı. 2019 toplam nakdi kredi kullandırmamız ise 290 milyar TL” dedi. Ekonomik istikrarın önemli unsurunun esnaf ve sanatkar olduğunin bilinciyle esnaf kredilerini 41 milyar liraya çıkardıklarını söyleyen Arslan, 2020’de de Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) belirlenen hedeflere bağlı çalışacaklarını dile getirdi. Banka, 2020 yılında, KOBİ alanındaki paylarını kademeli olarak artırmayı da planlıyor.