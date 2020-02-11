Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA - Bakanlık, önümüzdeki ay Türk defnesinin coğrafi tescili projesini başlatacak. Böylece dünyada üretiminin yüzde 80’inin ülkemizde gerçekleştiği defne bitkisi markalaştırılarak ekonomiye kazandırılacak. Proje kapsamında sektör paydaşlarının katılımıyla bir çalıştay düzenlenecek. Ayrıca defnenin yaprağından ve uçucu yağından katma değerli ürünlerin üretilmesi için yol haritası hazırlanacak. Katma değerli ürünler sanayide kullanılmasının yanı sıra ihraç da edilecek. e-Ticaret alanının genişlemesi için adımlar da atılacak. Türk defnesine özel logo tasarlanacak.