Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aytemiz, bu yıl düzenlenen 12’inci İstanbul Motobike Fuarı’nda 3'üncü kez sponsor oldu. 20 Şubat 2020 tarihinden itibaren motosiklet meraklılarını ağırlayacak olan fuarda, Aytemiz standını ziyaret edecek motosiklet kullanıcılarına pompada ödeme yapma kolaylığı sağlayan ‘Motordan Öde’ özelliğine sahip 'Aytemiz kart'lar hediye edilecek. Yapılan bilgilendirmede; fuar süresince bin kişiye verilecek Aytemiz kartlarda motosiklet kullanıcılarına ilk yakıt alımlarından sonra kullanabilecekleri 50 TL’ye varan hediye yakıt puan kodu da sunacağı bildirildi.

2017 yılında başlattığı 'motorcu dostu istasyon' hizmetiyle akaryakıt sektöründe motosikletlileri bu ölçekte sahiplenen Aytemiz, 165 motorcu dostu istasyonunda motosiklet kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Hem akaryakıt sektöründe hem de motosiklet camiasında büyük ses getiren Motorcu Dostu İstasyon hizmeti aynı zamanda uluslararası bağımsız araştırma kuruluşu Frost & Sullivan tarafından ‘Müşteri Değeri Liderliği’ ödülünü alırken yurt içinde de Altın Örümcek ödülüne layık görülmüştü.